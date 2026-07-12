Преди смъртта си Линдзи Греъм планирал нови санкции срещу Русия (Обзор)

Приближеният до Тръмп сенатор почина след сърдечен арест на 71-годишна възраст

В деня на смъртта си републиканският сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм е обсъждал нови санкции срещу Русия с конгресмена от Тексас Майкъл Маккол, съобщи “Файненшъл Таймс”.

Ключовият съюзник на американския лидер Доналд Тръмп почина в събота вечер след “кратко и внезапно боледуване” на 71-годишна възраст. От екипа му не дадоха допълнителни подробности за смъртта му. Позовавайки се на запис от полицията, вестник “Вашингтон Пост” обаче съобщи, че спешните медицински служби са получили обаждане около 20,30 ч. в събота относно човек, страдащ от болки в гърдите, в дома на Греъм. Около 25 минути по-късно лекарите обявили, че мъжът е претърпял сърдечен арест.

Малко преди смъртта си сенаторът се завърна от Киев, където се срещна с украинския лидер Володимир Зеленски. “Линдзи беше истински защитник на свободата и на ценностите, които правят нашия свят по-безопасен”, обяви Зеленски след смъртта на сенатора.

Смъртта му е личен удар за Тръмп, за когото той беше политически поддръжник и чест партньор в голфа. “Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които познавам... Той винаги работеше и беше истински американски патриот. Линдзи ще ни липсва много”, обяви Тръмп.

Греъм е израснал в малко градче в Южна Каролина, където родителите му са управлявали ресторант и зала за билярд. Той е първият член на семейството си, който отива в колеж, получавайки бакалавърска и юридическа степен от Университета на Южна Каролина.

Работил е като адвокат във военновъздушните сили, след което се е присъединил към Националната гвардия на Южна Каролина. Избран за Сената през 2002 г., Греъм си изгради репутация на един от най-откровените външнополитически ястреби на страната. Той подкрепяше войната в Ирак и отдавна настояваше за военни действия в Иран. Противопоставяше се на ядреното споразумение, договорено от Барак Обама, и е един от най-верните защитници на Тръмп в настоящия конфликт с Техеран.

Греъм беше твърд поддръжник на подкрепата на САЩ за Украйна. По време на последното си посещение в страната Греъм работеше върху версия на законопроект за санкции срещу Русия, който според него ще даде “инструменти на президента Тръмп да сложи край на тази война”. Сенаторът се противопоставяше на изтеглянето на американските войски от Афганистан през 2021 г., определяйки го като “тъжно и опасно събитие за националната сигурност на САЩ”.

Греъм за кратко се бори за президентската номинация на републиканците през 2016 г. и първоначално беше остър критик на Тръмп, но по-късно нещата се промениха и той стана съюзник на президента.

