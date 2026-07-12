Зеленски изненадващо смени премиера, избира между четирима за нов (Обзор)

Украинският президент Володимир Зеленски в неделя изненадващо предложи смяната на премиера Юлия Свириденко, съобщиха западни издания.

“Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор”, обяви Зеленски. Украинският лидер допълни, че се готвят промени в правителството и в ръководството на правоохранителните органи. По-късно самата Свириденко потвърди, че е подала оставка, а очакванията са тя да стане посланик на страната си в САЩ. Тя беше назначена за министър-председател миналата година, след като си изгради репутация на един от най-доверените служители на Зеленски.

Украинският президент заяви, че промените в правителството са необходими, за да се гарантира прилагането на актуализирана политическа стратегия на страната, без да дава повече подробности.

Според украински медии сред спряганите имена за нов премиер са предшественикът на Свириденко и сегашен министър на енергетиката Денис Шмигал, министърът на отбраната Михаил Федоров, Сергей Корецки, шеф на държавната енергийна компания “Нафтогаз”, както и Игор Терехов, кмет на Харков.

В неделя стана ясно, че Зеленски вече се е бил срещнал с 4-мата кандидати за поста. Президентът заяви, че е получил доклад от Корецки и е обсъдил с него “стъпките, които страната ни трябва да предприеме, за да укрепи устойчивостта на Украйна и да постигне очакваните резултати съгласно актуализираната политическа стратегия”.

Съгласно украинското законодателство оставката на премиера трябва да бъде одобрена от парламента и води до оставката на цялото правителство.

