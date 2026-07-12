Британската полиция: Няма политически мотиви в убийството на бившата министърка

Няма доказателства, че заподозреният за убийството на бившата британска министърка Ан Уидекъм е имал политически мотиви. Това каза днес британската полиция и добави, че не издирва никой друг след ареста на 28-годишен мъж, предаде Ройтерс.

78-годишната Уидекъм бе открита мъртва в четвъртък в дома си в Югозападна Англия. Снощи полицията арестува бял британец в Родърам, Северна Англия.

Силите на реда призоваха хората да не спекулират за евентуалните мотиви докато продължава разследването. „До този момент все още няма информация, която да сочи, че става дума за случай, свързан с тероризъм, и към този момент не издирваме никой друг във връзка с това убийство", заяви пред репортери заместник-началникът на полицията в графствата Девън и Корнуол Мат Лонгман, предаде БТА.

„Детективите остават отворени за нови идеи относно потенциалния мотив. На този етап няма информация, която да сочи, че става въпрос за политически мотив", добави той.

По-рано вчера 26-годишен мъж, който беше арестуван по подозрение в убийството на бившата министърка и депутат, беше освободен от ареста и вече не е обект на разследването.

Уидекъм беше депутат в Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и заемаше различни постове, сред които и министър, отговарящ за затворите, в консервативното правителство на премиера Джон Мейджър през 90-те години на миналия век.

Тя стана известна, след като напусна парламента и участва в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към "Партията на Брекзит" на Найджъл Фараж, след което стана говорител на новоучредената му партия "Реформирай Обединеното кралство".