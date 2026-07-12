Новият сирийски парламент с първо заседание 19 месеца след свалянето на Башар Асад

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19 месеца след свалянето на Башар Асад новият сирийски парламент се събра на първо заседание днес.

На 8 декември 2024 г. бунтовници, водени от президента Ахмед аш Шараа, свалиха от власт неговия дългогодишен предшественик на поста Башар Асад, предаде Ройтерс. Това бе важен етап от политическия преход в страната, въпреки че правомощията на законодателния орган са ограничени.

В реч пред депутатите в столицата Дамаск Шараа ги призова да „превърнат този съвет в образец на отговорност и компетентност" и определи парламента като „платформа за истина и справедливост", пише БТА.

„Сирия пише славна история, която отразява нейния героизъм, и пред нас стои отговорността да изградим както нацията, така и отделния човек", заяви той.

Парламентът е разглеждан като тест за обещанието на Шараа да изгради една нова, приобщаваща Сирия, след като страната десетилетия наред беше управлявана като полицейска държава от семейство Асад, а законодателният орган беше смятан за институция, която само формално одобряваше решенията на властта, посочва Ройтерс.

Съгласно временната система на управление на страната две трети от членовете на 210-местния парламент бяха избрани миналата година от регионални избирателни съвети. Останалата една трета беше назначена от президента Шараа на 1 юли.

Според представители на властите този модел е необходим, тъй като годините на война са довели до разселването на милиони хора и са направили невъзможно използването на точни данни за населението или надеждни избирателни списъци. Критици обаче твърдят, че това дава на изпълнителната власт обширен контрол върху процеса на подбор, обобщава Ройтерс.

Шараа заяви, че подкрепя произвеждането на парламентарни избори веднага щом инфраструктурата и документацията го позволят.

Временна конституционна декларация, приета през 2025 г., предостави на парламента ограничени правомощия, като например няма изискване правителството да получи вот на доверие в законодателния орган.

Парламентът може да предлага и приема закони. Мандатът му е 30 месеца и може да бъде подновен. Той ще упражнява законодателната власт до приемането на постоянна конституция и организирането на избори.

Шараа, който е бивш боец на терористичната организация „Ал Каида", преобрази Сирия след свалянето на Асад. Той изгради тесни връзки със западните държави и обеща нова ера на повече свобода, въпреки че първата му година на власт беше белязана от няколко вълни на насилие между проправителствени бойци и членове на малцинствени групи.