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Кипър разследва атакувания контейнеровоз в Ормузкия проток

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Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Министерството на корабоплаването на Кипър разследва инцидента с плаващия под кипърски флаг контейнеровоз, който беше атакуван в Ормузкия проток.

Това съобщи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис пред Кипърската новинарска агенция (КНА), като уточни, че сред членовете на екипажа няма кипърски граждани.

Според Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) плаващият под кипърски флаг контейнеровоз „Галакси" е бил обстрелван от ирански сили, докато се е намирал на около девет морски мили източно от полуостров Мусандам, пише БТА.

Попитан за инцидента, говорителят на кипърското правителство заяви, че „случаят се разследва от министерството на корабоплаването, което е в контакт с компанията оператор на кораба и предприема всички необходими действия".

„Същевременно следим отблизо развитието на ситуацията", заяви говорителят на правителството.

Той посочи, че членовете на екипажа са в безопасност и са били прехвърлени в съседна държава, с изключение на един моряк, който все още е в неизвестност. Летимбиотис подчерта, че сред екипажа няма кипърски граждани.

Индийското министерство на външните работи съобщи, че всички членове на екипажа с индийско гражданство са били спасени, освен един, който още е в неизвестност, предаде Ройтерс.

„Преминаването през Ормузкия проток е изключително трудно за всички кораби, независимо под какъв флаг плават, особено при условията, създадени от военните операции през изминалата нощ", каза още говорителят на кипърското правителство.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

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