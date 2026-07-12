Глоба от 350 евро за миене на автомобил пред дома в Гърция

Българските туристи, които пътуват с автомобил до Гърция, трябва да знаят, че могат да бъдат глобени с 350 евро, ако измият колата си пред мястото за настаняване, а водата, заедно с препаратите и сапунената пяна, се стича върху обществен път или тротоар.

Санкцията е предвидена в обновения гръцки Кодекс за движение по пътищата и има за цел да предотврати създаването на опасни условия за останалите участници в движението. Попадналите върху асфалта вода, сапун и други вещества могат да направят настилката хлъзгава и да застрашат шофьори, мотоциклетисти, велосипедисти и пешеходци.

Съгласно член 2, параграф 16 от Кодекса е забранено върху пътното платно да се изливат вещества или материали, които могат да го направят хлъзгаво, като вода, масла, вар и други. Нарушението е класифицирано в категория Е3-А и се наказва с глоба от 350 евро.

Гръцките власти предупреждават, че ако вследствие на разлятата вода бъде причинена катастрофа или има пострадали, виновният може да понесе и допълнителна административна или наказателна отговорност.

Важно е да се знае, че глобата не се налага за самото миене на автомобила, а само когато водата и препаратите попадат върху обществен път или тротоар. Ако автомобилът се мие в двора на къща, на частен паркинг или друго място, където водата не се стича към уличната мрежа, това не представлява нарушение.