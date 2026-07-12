Вулкан в Антарктида изхвърля чисто злато всеки ден

Вулкан в Антарктида изхвърля чисто злато в атмосферета, а причината за този процес все още остава загадка за учените.

Уникалният феномен е установен при вулкана най-южният активен вулкан в света - Еребус. Той ежедневно изхвърля микроскопични кристали от чисто злато в атмосферата.

Вулканът се намира на остров Рос, на около 1350 километра от Южния полюс, и е известен с постоянното си лавово езеро. Освен лава и вулканични газове обаче, Еребус отделя и частици елементарно злато – явление, което досега не е наблюдавано при друг вулкан.

Според изследване, публикувано списание Geophysical Research Letters, вулканът изхвърля около 80 грама златен прах дневно. Най-фините частици могат да бъдат разнесени от въздушните течения на разстояние до 1000 километра от кратера, пише БГНЕС.

Следи от злато са откривани и при други активни вулкани, сред които Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико. Учените обясняват, че магмата съдържа множество елементи – сред тях мед, сребро, живак, арсен, селен, сяра и злато, които могат да образуват различни химични съединения.

Златото не се изпарява директно при вулканичните процеси, тъй като температурата на кипене на метала е много по-висока. Смята се, че то се пренася чрез летливи съединения с хлор или сяра, които остават стабилни в горещите вулканични газове, а след охлаждане могат да образуват кристали.

Екип от геохимици, ръководен от Кимбърли Мийкър от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико, е анализирал проби от сняг около кратера, вулканични газове над лавовото езеро и въздуха в антарктическата тропосфера. Във всички изследвани проби учените са открили микроскопични частици чисто злато.

Наблюденията с електронен микроскоп показали, че частиците не са обикновени зърна, а прозрачни кристали с почти идеална геометрична форма. Някои от тях достигали размер до 60 микрометра.

Въпреки впечатляващото откритие, Еребус не е вулканът, който отделя най-големи количества злато. Смята се, че Килауеа произвежда между 500 и 800 грама злато дневно, а Етна – до 2,4 килограма. Уникалното при Еребус е, че металът се образува като кристално елементарно злато.

Причината за този процес все още остава загадка за учените. Една от хипотезите е, че златото се отделя от лавата под формата на летливи хлорсъдържащи съединения, които при охлаждане кристализират и се утаяват върху антарктическия лед.

Изследователите обаче посочват, че тази теория не обяснява напълно образуването на толкова добре оформени кристали, тъй като количеството злато във вулканичните газове изглежда недостатъчно.

Впоследствие вулканологът Филип Кайл предлага друга възможност – златото постепенно да се формира в кората на повърхността на лавовото езеро и след това да бъде изхвърляно в атмосферата заедно с вулканичните газове