Макрон: Демоните на антисемитизма се съживяват във Франция

"Демоните на антисемитизма се съживяват във Франция."
Това предупреди днес френският президент Еманюел Макрон, предаде Асошиейтед прес.
Това смущаващо обръщение направи Макрон в реч по повод 120-ата годишнина от реабилитирането на капитан Алфред Драйфус - капитан във френската армия от еврейски произход, осъден несправедливо по обвинения в държавна измяна през 1894 г.
Макрон говори при откриването на статуя на Драйфус пред Двореца на правосъдието в Париж, където е базиран Касационният съд - най-висшата съдебна инстанция във Франция, която оневинява военния.
Броени часове преди това, около 300 души бяха евакуирани в предградието на френската столица Сарсел, където живеят много евреи, заради подозрителен автомобил, в който имало "военно оръжие", близо до синагога.
На церемонията присъства и 99-годишният внук на капитана, Шарл Драйфус, пише БТА.
"Трябва да призная с тъга, че не бих си представил да видя на моята възраст как антисемитизмът се завръща с такава ожесточеност в страната ни“, каза възрастният човек. В същото време той добави, че неговата печал е смекчена от "дълбоката радост" да види как пред Двореца на правосъдието се издига статуя на неговия дядо, размахващ гордо счупена сабя.