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Макрон: Демоните на антисемитизма се съживяват във Франция

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Президентът ан Франция Еманюел Макрон

"Демоните на антисемитизма се съживяват във Франция."

Това предупреди днес френският президент Еманюел Макрон, предаде Асошиейтед прес.

Това смущаващо обръщение направи Макрон в реч по повод 120-ата годишнина от реабилитирането на капитан Алфред Драйфус - капитан във френската армия от еврейски произход, осъден несправедливо по обвинения в държавна измяна през 1894 г.

Макрон говори при откриването на статуя на Драйфус пред Двореца на правосъдието в Париж, където е базиран Касационният съд - най-висшата съдебна инстанция във Франция, която оневинява военния.

Броени часове преди това, около 300 души бяха евакуирани в предградието на френската столица Сарсел, където живеят много евреи, заради подозрителен автомобил, в който имало "военно оръжие", близо до синагога.  

На церемонията присъства и 99-годишният внук на капитана, Шарл Драйфус, пише БТА.

"Трябва да призная с тъга, че не бих си представил да видя на моята възраст как антисемитизмът се завръща с такава ожесточеност в страната ни“, каза възрастният човек. В същото време той добави, че неговата печал е смекчена от "дълбоката радост" да види как пред Двореца на правосъдието се издига статуя на неговия дядо, размахващ гордо счупена сабя. 

 

Президентът ан Франция Еманюел Макрон

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