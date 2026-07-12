ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бързият влак от Бургас за София заседна в Калофер,...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23212613 www.24chasa.bg

Еди Рама: Очаква се Албания да затвори още 3 глави от преговорите с ЕС

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Албанският премиер Еди Рама

"Очаква се Албания да затвори временно три глави от преговорите по присъединяване към ЕС на деветата Междуправителствена конференция Албания-ЕС, която ще се проведе на 14 юли."

Това съобщи албанският премиер Еди Рама, цитиран от „Албениън дейли нюз“. В публикация в социалните мрежи Рама посочи, че на конференцията в Брюксел ще бъде направена още една крачка напред в европейската интеграция на страната.

Междувременно албанският премиер отхвърли твърденията на опозицията, че преговорите по присъединяване са в застой, пише БТА.

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г., а през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат. Официалните преговори започнаха през 2022 г. Страната се надява да приключи преговорите през 2027 г. и да влезе в Европейския съюз до 2030 г.

Албанският премиер Еди Рама

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)