Еди Рама: Очаква се Албания да затвори още 3 глави от преговорите с ЕС

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"Очаква се Албания да затвори временно три глави от преговорите по присъединяване към ЕС на деветата Междуправителствена конференция Албания-ЕС, която ще се проведе на 14 юли."

Това съобщи албанският премиер Еди Рама, цитиран от „Албениън дейли нюз“. В публикация в социалните мрежи Рама посочи, че на конференцията в Брюксел ще бъде направена още една крачка напред в европейската интеграция на страната.

Междувременно албанският премиер отхвърли твърденията на опозицията, че преговорите по присъединяване са в застой, пише БТА.

Албания кандидатства за членство в ЕС през април 2009 г., а през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат. Официалните преговори започнаха през 2022 г. Страната се надява да приключи преговорите през 2027 г. и да влезе в Европейския съюз до 2030 г.