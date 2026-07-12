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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23212758 www.24chasa.bg

САЩ удариха 140 военни обекта в Иран за една нощ

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Ормузкия проток

САЩ са ударили 140 военни обекта в Иран за една нощ, след като двете страни на практика сложиха край на примирието. Сред тях са бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове.

Иран отново затвори Ормузкия проток и обяви, че той е много по-важен от десетки атомни бомби. Властите в страната обявиха, че ще го бранят на всяка цена. От своя страна американският президент Доналд Тръмп твърди, че протокът е отворен.

През изминалата нощ американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната. 

Вашингтон заяви, че операцията е отговор на иранска атака срещу кораб в протока. Плавателният съд беше тежко повреден, а екипажът го напусна със спасителна лодка, съобщава NOVA.

Иран отвърна с удари срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона.

Обединените арабски емирства съобщиха за ракетна атака, в Бахрейн прозвучаха сирени, а над Доха бяха прехванати снаряди.

Ормузкия проток

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