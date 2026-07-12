Рекордните 128 мигранти прекосиха Ламанша с една лодка

Рекорден брой мигранти прекосиха Ламанша с един плавателен съд, предаде ДПА.

По данни на британското вътрешно министерство общо 225 души са преминали опасния морски маршрут в петък с три лодки. На една от тях е имало 128 мигранти. Така беше подобрен предишният рекорд от 125 души в един плавателен съд, поставен през септември 2025 г., пише БТА.

Говорител на британското вътрешно министерство заяви, че мрежите за незаконно превеждане на мигранти поемат все по-големи рискове, като с всяка изминала година натъпкват все повече хора в негодни за плаване лодки.

Общият брой на мигрантите, прекосили Ламанша, както изглежда, все пак е намалял тази година.

Около 11 884 мигранти са пристигнали във Великобритания от началото на януари до края на юни, по най-новите данни на министерството на вътрешните работи.

Това е с 41% по-малко от в сравнение с броя по това време миналата година, който е бил 19 982.

Броят освен това е с 12% по-нисък в сравнение с 13 489-те мигранти, пристигнали през първите шест месеца на 2024 г.

Резкият спад вероятно е свързан с редица фактори, включително времето, доставките на части за малки лодки, правителствената политика и притока на мигранти към Европа от други части на света.

През април британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд подписа тригодишно споразумение с френските власти за изплащане на 662 милиона британски лири (755 милиона долара) за финансиране на патрули по плажовете в рамките на усилията за намаляване на броя на пристигащите мигранти, посочва ДПА. Махмуд също така се стреми да реформира системата за предоставяне на убежище, за да ограничи нелегалните прекосявания на Ламанша и да улесни депортирането на мигранти. Сред предложените промени е и предоставянето на временен статут на бежанците.