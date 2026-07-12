ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5000 евро гаранция за дъщерята на политика Орлин А...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23212950 www.24chasa.bg

Антонио Гутериш: Обезпокоен съм от сблъсъците между САЩ и Иран

2152
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Гутериш; Снимка: Архив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес САЩ и Иран да проявяват максимална сдържаност и да възобновят спешно преговорите, предаде Франс прес.

Той отправи този апел след възобновяването на военните действия между двете страни, пише БТА. "Генералният секретар (на ООН) е дълбоко обезпокоен от сериозната ескалация и възобновяването на военните сблъсъци в Персийския залив", каза неговият говорител Стефан Дюжарик.

Съединените американски щати и Иран подновиха активната размяна на военни удари от началото на юли 2026 г., след като предходното временно примирие беше нарушено.

След атаки с дронове срещу търговски кораби в Ормузкия проток, САЩ нанесоха удари, на които Иран отговори с обстрел по американски военни бази. На 29 юни двете страни договориха временно спиране на атаките преди планираните преговори в Катар.

На 7 юли обаче примирието беше официално прекратено. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като 3 търговски кораба в Ормузкия проток отново бяха атакувани. 2 дни по-късно Централното командване на САЩ атакува около 90 цели на иранска територия, включително ракетни установки и военно летище. Техеран отвърна с поредна вълна от въздушни атаки.

Антонио Гутериш; Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)