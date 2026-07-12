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Гори един от най-големите паркове в Атина

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Гори един от големите паркове в Атина

Пожар избухна тази вечер в района на Метрополитен парк „Гуди“ в Атина, съобщиха гръцки медии. На място са изпратени 28 пожарникари с девет противопожарни автомобила, които участват в овладяването на огъня в столицата.

Гръцките власти задействаха системата за спешни предупреждения 112. В изпратеното съобщение се посочва, че пожарът е в района на театър „Бадминтон“ и димът се насочва към околните райони. На гражданите се препоръчва да останат на закрито, да затворят вратите и прозорците, да бъдат в готовност и да следват указанията на властите, пише БТА.

Изданието "Та Неа" съобщава, че огънят е засегнал и стари сгради. Според информация на "Катимерини" е засегната сграда, първоначално построена за състезанията по бадминтон по време на Олимпийските игри в Атина през 2004 г., а след това е използвана за културни събития. 

Метрополитен парк „Гуди“ е един от най-големите паркове в гръцката столица и се намира в източната част на Атина.

Към момента няма информация за пострадали хора. Причините за възникването на пожара не се съобщават.

Гори един от големите паркове в Атина

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