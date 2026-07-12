"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мобилният сигнал на Великобритания е по-лош от този на Казахстан, Камбоджа и Румъния. Скоростта на изтегляне на данни в Лондон е по-бавна от тази на разкъсания от войната в Украйна град Харков.

Проблем с телефонния сигнал в кралството продължава да се влошава. Великобритания рискува да изостане от слаборазвитите страни, след като нови данни го класират едва на 61-во място в света по най-бързи скорости на изтегляне, със средно 77 Mbps.

Данните, измерени от компанията за данни Ookla, поставят Великобритания под Румъния, която е на 57-мо място със средна скорост от 87 Mbps, Казахстан, който е на 56-то място с 88 Mbps, и Камбоджа, която е на 50-то място със средна скорост от 99 Mbps.

В Лондон скоростта на изтегляне е по-ниска от тази в Харков - вторият по големина град в Украйна, който в момента е обект на атаки с дронове от Русия. Особено големи са проблемите в селските райони.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са на първо място в света по отношение на свързаност с 643 Mbps, следвани от съседния Катар на второ място с 570 Mbps.

Кувейт е на трето място със средна скорост на изтегляне от 374 Mbps, като Бахрейн и Бразилия са съответно на четвърто и пето място.

Данните идват на фона на предупреждения, че Великобритания рискува да изпадне в криза на производителността, ако проблемите с мрежата продължат да не се решават, изоставайки от по-слабо икономически развитите страни.

„Въпреки значителните инвестиции от мрежовите оператори, мобилната свързаност на Обединеното кралство изостава от международните конкуренти", казват експертите.

„По-добрата мобилна свързаност е в основата на ежедневието, растежа на бизнеса и по-добрите обществени услуги. Ясните действия и по двете трябва да бъдат първи 100-дневен приоритет на новия министър-председател."

Експертите казват, че необходимите подобрения на инфраструктурата ѝ се заглушават от система за планиране „Nimby", която поддържа скоростта на изтегляне бавна.

Операторите също така твърдят, че изграждането на нови телефонни базови станции е било блокирано в миналото от служителите по планиране на общината поради оплаквания от обществеността.

В момента общините вземат решения относно критичните подобрения на националната инфраструктура.

Планирането на изграждането на телефонни станции доведе до това, че нарастващото търсене не е задоволено, въпреки че 96% от Великобритания вече е покрита с 4G връзка.

Поради това използването на интернет на мобилни телефони или осъществяването на разговори в пренаселени райони става все по-трудно за британците - въпреки че телефонът им показва пълни чертички сигнал.

Говорител на правителството заяви пред The ​​Telegraph, че се стремят да „предоставят по-добра услуга" за клиентите.

Те казаха: „Чрез Споделената селска мрежа, 4G покритието от поне един оператор вече достига над 96% от сушата на Обединеното кралство.

„Работим също така с индустрията и Ofcom за подобряване на производителността на мрежата и преразглеждаме правилата за планиране, за да ускорим внедряването на цифрова инфраструктура, помагайки на мрежите да са в крак с търсенето и да предоставят по-добра услуга за потребителите."

Натали Блек, ръководител на отдела за инфраструктура и свързаност в Ofcom, добави: „Ще работим в тясно сътрудничество с индустрията, правителството, местните власти и други, за да премахнем бариерите, които пречат на напредъка, за да направим ежедневието по-безпроблемно и да гарантираме, че хората получават повече от услугата, за която плащат."

„Мобилната свързаност е в основата на ежедневието. Ясните действия трябва да бъдат приоритет на новия премиер."