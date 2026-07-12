Мобилният сигнал на Великобритания е по-лош от този на Казахстан, Камбоджа и Румъния. Скоростта на изтегляне на данни в Лондон е по-бавна от тази на разкъсания от войната в Украйна град Харков.
Проблем с телефонния сигнал в кралството продължава да се влошава. Великобритания рискува да изостане от слаборазвитите страни, след като нови данни го класират едва на 61-во място в света по най-бързи скорости на изтегляне, със средно 77 Mbps.
Данните, измерени от компанията за данни Ookla, поставят Великобритания под Румъния, която е на 57-мо място със средна скорост от 87 Mbps, Казахстан, който е на 56-то място с 88 Mbps, и Камбоджа, която е на 50-то място със средна скорост от 99 Mbps.
В Лондон скоростта на изтегляне е по-ниска от тази в Харков - вторият по големина град в Украйна, който в момента е обект на атаки с дронове от Русия. Особено големи са проблемите в селските райони.
Обединените арабски емирства (ОАЕ) са на първо място в света по отношение на свързаност с 643 Mbps, следвани от съседния Катар на второ място с 570 Mbps.
Кувейт е на трето място със средна скорост на изтегляне от 374 Mbps, като Бахрейн и Бразилия са съответно на четвърто и пето място.
Данните идват на фона на предупреждения, че Великобритания рискува да изпадне в криза на производителността, ако проблемите с мрежата продължат да не се решават, изоставайки от по-слабо икономически развитите страни.
„Въпреки значителните инвестиции от мрежовите оператори, мобилната свързаност на Обединеното кралство изостава от международните конкуренти", казват експертите.
„По-добрата мобилна свързаност е в основата на ежедневието, растежа на бизнеса и по-добрите обществени услуги. Ясните действия и по двете трябва да бъдат първи 100-дневен приоритет на новия министър-председател."
Експертите казват, че необходимите подобрения на инфраструктурата ѝ се заглушават от система за планиране „Nimby", която поддържа скоростта на изтегляне бавна.
Операторите също така твърдят, че изграждането на нови телефонни базови станции е било блокирано в миналото от служителите по планиране на общината поради оплаквания от обществеността.
В момента общините вземат решения относно критичните подобрения на националната инфраструктура.
Планирането на изграждането на телефонни станции доведе до това, че нарастващото търсене не е задоволено, въпреки че 96% от Великобритания вече е покрита с 4G връзка.
Поради това използването на интернет на мобилни телефони или осъществяването на разговори в пренаселени райони става все по-трудно за британците - въпреки че телефонът им показва пълни чертички сигнал.
Говорител на правителството заяви пред The Telegraph, че се стремят да „предоставят по-добра услуга" за клиентите.
Те казаха: „Чрез Споделената селска мрежа, 4G покритието от поне един оператор вече достига над 96% от сушата на Обединеното кралство.
„Работим също така с индустрията и Ofcom за подобряване на производителността на мрежата и преразглеждаме правилата за планиране, за да ускорим внедряването на цифрова инфраструктура, помагайки на мрежите да са в крак с търсенето и да предоставят по-добра услуга за потребителите."
Натали Блек, ръководител на отдела за инфраструктура и свързаност в Ofcom, добави: „Ще работим в тясно сътрудничество с индустрията, правителството, местните власти и други, за да премахнем бариерите, които пречат на напредъка, за да направим ежедневието по-безпроблемно и да гарантираме, че хората получават повече от услугата, за която плащат."
„Мобилната свързаност е в основата на ежедневието. Ясните действия трябва да бъдат приоритет на новия премиер."