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Тръмп наказа с нови удари Иран за атаката срещу контейнеровоз в Ормузкия проток

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

САЩ наказа Иран с нови удари през нощта и тази сутрин след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера, предадоха световните агенции. 

Поразени са десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. 

Президентът Доналд Тръмп е разпоредил ударите с цел Иран да понесе отговорност за действията си, предаде Асошиейтед прес.

Централното командване на САЩ заяви, че се стремят да ограничат способността на Иран да атакува търговски кораби и да гарантира тяхното свободно преминаване през критичния проток. 

Тази сутрин са нанесени удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.

Иранските държавни описаха експлозии на няколко места с поне един убит.

Според иранските власти тези действия на САЩ са обезсмислили последните дипломатически усилия за решаване на кризата в Близкия изток, предаде Франс прес.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че в отговор е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база „Принц Хасан" в Йордания, както и база „Шейх Иса" в Бахрейн и военна база в Кувейт. 

Според Корпусът това е било само първата фаза от техните ответни действия, провокирани от американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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