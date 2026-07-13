Тръмп наказа с нови удари Иран за атаката срещу контейнеровоз в Ормузкия проток

САЩ наказа Иран с нови удари през нощта и тази сутрин след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера, предадоха световните агенции.
Поразени са десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси.
Президентът Доналд Тръмп е разпоредил ударите с цел Иран да понесе отговорност за действията си, предаде Асошиейтед прес.
Централното командване на САЩ заяви, че се стремят да ограничат способността на Иран да атакува търговски кораби и да гарантира тяхното свободно преминаване през критичния проток.
Тази сутрин са нанесени удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военноморски кораби и дронове.
Иранските държавни описаха експлозии на няколко места с поне един убит.
Според иранските власти тези действия на САЩ са обезсмислили последните дипломатически усилия за решаване на кризата в Близкия изток, предаде Франс прес.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че в отговор е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база „Принц Хасан" в Йордания, както и база „Шейх Иса" в Бахрейн и военна база в Кувейт.
Според Корпусът това е било само първата фаза от техните ответни действия, провокирани от американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, предаде Ройтерс.