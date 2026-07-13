Испания с нови правила за гъвкаво пенсиониране

Испанското правителство одобри нови правила, които ще позволят на пенсионери да работят на непълен работен ден или като самоосигуряващи лица,

без да губят изцяло пенсията си.

Кралски указ 416/2026 регулира правната рамка за гъвкаво пенсиониране. Целта е да се улесни пенсионерите да останат активни на пазара на труда, без да губят напълно пенсията си, като по този начин се насърчи „активното остаряване" и доброволното продължаващо участие на пазара на труда, пише нашият Национален осигурителен институт, който е качил полезнат аинформация на сайта си.

Новите мерки ще влязат в сила от 28 август 2026 г. Гъвкавото пенсиониране предлага на пенсионерите, които доброволно желаят това, възможността да се върнат на работа и да комбинират получаването на пенсията си с работа на непълно работно време.

Досега тази опция беше достъпна само за наети служители, но след реформата ще могат да се възползват и самоосигуряващите се лица (autónomos), при условие че не са били регистрирани като такива през трите години преди датата на пенсиониране.

Една от основните промени е, че се увеличава допустимото работно време – между 33 и 80% заетост (досега беше между 25 и 75%). Размерът на пенсията ще се намалява пропорционално на отработените часове.

Сред новите характеристики са подобрени финансовите стимули:

с цел стимулиране на завръщането на пазара на труда, ако пенсионерът се върне на работа поне 6 месеца след пенсионирането си, ще получава допълнителен процент към пенсията си;

при непълно работно време и заетост между 55% и 80% размерът на пенсията се увеличава с допълнителни 25%;

при заетост между 33% и 55% увеличението е с 15%;

при самоосигуряващите се лица, пенсионерите могат да получават до 25% от пенсията си, докато работят.

При гъвкавото пенсиониране не се губи статута на пенсионер и се запазвадостъпа до здравеопазване и социална закрила.

Тези промени ще се прилагат за всички режими на социално осигуряване, с изключение на специалните режими за държавни служители, военнослужещи,

служители на администрацията на правосъдието.