Вече най-малко 4490 души са загиналите в двойното земетресение във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жертвите на двете опустошителни земетресения във Венецуела са най-малко 4490 души, заяви снощи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ДПА.

Броят на загиналите продължава да нараства повече от две седмици след мощните двойни трусове.

Създадени са 108 убежища, за да се настанят над 19 000 души, загубили домовете си при земетресенията. Това съобщи в социалната мрежа „Екс" Родригес, братът на временния президент Делси Родригес.

Двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни, провреждайки или превръщайки в руини над 850 сгради. Най-засегнат е Ла Гуайра, крайбрежен град близо до Каракас.

Силните трусове са последвани от над хиляда значително по-слаби вторични земетресения.