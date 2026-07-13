Лидерството на Нетаняху ще се реши на изборите в Израел на 27 октомври

Бенямин Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Израел, обяви намерението си да се кандидатира за още един мандат. Но според последните проучвания мнозинството от израелците искат той да се оттегли.

Съдбата му ще се реши на следващите парламентарни избори в Израел. Те ще се проведат на 27 октомври. Гласуването се възприема като референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес.

Кнесетът трябва да завърши мандата си на 17 юли, което ще позволи на управляващата коалиция да изпълни пълния си четиригодишен мандат за първи път от няколко десетилетия.

Това ще са първите избори, проведени след безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение „Хамас" на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа и отвори други фронтове за Израел в региона.

Именно гневът, предизвикан от неуспехите в сигурността около тези атаки, навреди и продължава да тежи на популярността на Нетаняху.

Той е критикуван и за това, че не е изпълнил обещанията си за „пълна победа" над „Хамас" и ливанското шиитско движение „Хизбула", както и за това, че е бил изключен от преговорите между Иран и САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток.

През последните дни неговото правителство, едно от най-десните в историята на Израел, работи за приемането на поредица от законопроекти, за да консолидира мнозинството си и да подходи към изборите от позиция на сила.

Изглежда в момента неговият основен съперник е бившият началник на кабинета Гади Айзенкот.