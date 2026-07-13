На Острова и у нас: Защо двамата българи, руски шпиони, са пуснати на свобода предсрочно

Предсрочното пускане на двамата българи, осъдени за шпионаж в полза ва Русия във Великобритания и депортирането им се коментира на Острова и у нас. Ваня Габерова и Иван Стойнов са двама от шестимата задържани българи, те са получили най-малките присъди от цялата група - 6 години и 8 месеца за Габерова и 5 години и 3 месеца за Стоянов. Според британското законодателство чужди граждани могат да бъдат депортирани, след като излежат половината от наложеното им наказание. Новото лейбъристко правителство провежда масова кампания за освобождаване на затворници заради препълнените килии и високите разходи. До момента са освободени над 40 000 души, от които близо 9800 са чужденци. Издръжката на един затворник струва на британските данъкоплатци около 63 000 паунда годишно, което превръща депортацията в логичен административен и финансов ход за властите, съобщава Нова тв.

Случаят обаче е предизвикал скандал заради липсата на комуникация. Британският „Телеграф" излезе със заглавие, че лейбъристите са освободили кремълски шпиони, без да предупредят техните жертви. Разследващият журналист Христо Грозев, който е бил сред основните мишени на групата за проследяване и потенциално отвличане, също изрази изненада, че никой не го е информирал за излизането им на свобода.

Основният въпрос сега е как бившата козметичка, наричана в Лондон „кралицата на миглите", и бившият ММА боец ще продължат живота си в България и дали са в безопасност.

По време на делото стана ясно, че групата не е прикривала добре следите си. В компютъра на ръководителя им – Орлин Русев, са открити множество доказателства за връзките им с издирвания бизнесмен Ян Марсалек, който е финансирал и ръководил операциите им.

Според анализатори извън стените на британския затвор Габерова и Стоянов са потенциално уязвими. Съществуват реални опасения, че хората, от които те са били зависими и които са ги финансирали, може да ги възприемат като риск. Коментира се дори сценарий, при който срещу скромна сума те могат да бъдат елиминирани от самите си поръчители, за да се заличат следите в най-голямата шпионска афера, разкривана досега. На този фон прави впечатление и мълчанието на българските власти относно статута и сигурността на депортираните.

Очаква се същата процедура да бъде приложена и спрямо останалите четирима българи от мрежата, когато те излежат половината от своите наказания. Сред тях е и соченият за лидер Орлин Русев, който получи най-тежката присъда от 10 години и 8 месеца затвор, съобщава телевизията.

На 11 юли "24 часа" информира за освобождаването от затвора на двамата българи.

„Двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпионаж срещу мен и Роман Доброхотов, както и за заговор за отвличането или убийството ни, бяха освободени от Обединеното кралство, след като излежаха задължителната половина от присъдите си. Жалко, че никой не си направи труда да информира жертвите", заяви журналистът Христо Грозев, цитиран от британската медия "Експрес".

Габерова е известна във Великобритания като "кралицата на миглите". Прозвището ѝ идва, след като през 2019 г. печели конкурс в сферата на красотата.

Габерова и Стоянов бяха част от шестимата българи, които бяха осъдени на общо 50 години затвор за шпионаж в цяла Европа в полза на Русия.

Групата, ръководена от австриеца Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Габерова и Стоянов са освободени, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора, съобщи "24 часа"