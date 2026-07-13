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Одобряват днес новите права на пътниците във въздушния транспорт

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Самолет. Снимка: Рixabay

Новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз ще бъдат одобрени днес от министрите от държавите членки на ЕС, предаде ДПА.

Реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 г. и ще предоставят допълнителни удобства на семействата и пътниците с увреждания. 

Деца под 14-годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител.

Авиокомпаниите също ще бъдат задължени да коригират безплатно правописните грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси.

Непроменени ще останат правилата, уреждащи обезщетенията за закъснели и отменени полети, след като държавите членки на ЕС и Европейския парламент не успяха да разрешат разногласията си по въпроса.

Самолет. Снимка: Рixabay

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