Огромен пожар в кръчма в Банкок уби най-малко 27 души (Видео, снимки)

Най-малко 27 души са загинали в огромен пожар в кръчма в Банкок в малките часове на нощта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.
Сигналът за пожар е постъпил около полунощ. На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят огъня, съобщиха властите.
От кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, се виждат заплашителни пламъци, бушуващи от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат. Както и гъст черен дим, издигащ се към небето.
Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.
Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че причината за пожара все още се изяснява.