Огромен пожар в кръчма в Банкок уби най-малко 27 души (Видео, снимки)

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Най-малко 27 души са загинали в огромен пожар в кръчма в Банкок в малките часове на нощта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Сигналът за пожар е постъпил около полунощ. На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят огъня, съобщиха властите. Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

От кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, се виждат заплашителни пламъци, бушуващи от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат. Както и гъст черен дим, издигащ се към небето.

Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата. Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че причината за пожара все още се изяснява.