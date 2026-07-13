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Огромен пожар в кръчма в Банкок уби най-малко 27 души (Видео, снимки)

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Най-малко 27 души са загинали в огромен пожар в кръчма в Банкок в малките часове на нощта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Сигналът за пожар е постъпил около полунощ. На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят огъня, съобщиха властите.

Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс

От кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, се виждат заплашителни пламъци, бушуващи от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат. Както и гъст черен дим, издигащ се към небето.

Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.

Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че причината за пожара все още се изяснява.

Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Изгорялото заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс
Пожарът в заведение в Банкок СНИМКА: Ройтерс

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