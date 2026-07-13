Над 50 загинали и 38 422 във временни убежища при наводнения и свлачища в Бангладеш

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Наводнения и свлачища в югоизточната част на Бангладеш отнеха живота на най-малко 51 души, а десетки други са ранени, съобщи правителството, цитирано от ДПА.

Проливни дъждове връхлитат региона от вторник насам, засягайки над 1 млн.души, като хиляди местни все още са откъснати от света. В седем от 64-те административни района на Бангладеш огромна част от земята е наводнена.

Най-малко 28 души са загинали в района на Кокс Базар, като по-голямата част от тях са мюсюлмани рохинги, живеещи в пренаселени бежански лагери.

Министерството съобщи също, че 39 души са ранени, докато 38 422 души са били преместени във временни убежища.

Прогнозите са за още дъждове в североизточен Бангладеш и в околните индийски щати до вторник сутринта.