Само шест кораба са преминали през Ормузкия проток вчера, според данни от морския трафик.

Това е най-ниският брой за последните пет седмици, регистриран на фона на новите удари между САЩ и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток, които засилват опасенията за сигурността.

Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръхголемият петролен превозвач "Хюманити", натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкерът "Капетан Андреас", превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт. Три празни танкера са влезли в Залива, за да натоварят петрол. Повечето танкери са изключили транспондерите си при преминаването през протока.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи днес, че неговият флот е спрял два кораба в Ормузкия проток през изминалата нощ. Имената им не се съобщават.

През уикенда не са влезли танкери за втечнен природен газ, видими в данните за проследяване. Един танкер, контролиран от Abu Dhabi National Oil Co, е напуснал протока между 10 и 12 юли, показват данните на Kpler. Корабът се насочва към индийското пристанище Дахедж.

Американските сили нанесоха вчера нова серия удари срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви същия ден, че Ормузкият проток е отворен за търговски трафик, въпреки че по-рано Иран обяви, че го е затворил, след като кораб е преминал по неразрешен маршрут и е бил ударен.