Гореща седмица започва в Гърция с температури до 36°C и силен северен вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С високи температури започва новата седмица в Гърция. И днес в голяма част от страната ще преобладава слънчево време, а на места термометрите ще достигнат 35-36°C.

Според прогнозата на Националната метеорологична служба (EMY) в Централна и Източна Македония, Тракия, Източна Тесалия, островите Споради, Евбея и Източна Централна Гърция следобед се очаква временна облачност с локални превалявания и изолирани гръмотевични бури.

В останалата част на страната времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места са възможни краткотрайни валежи.

Северният вятър ще се усили до 4-5 бала по Бофорт, а в Егейско и Йонийско море поривите ще достигат 6-7 бала, което ще създаде условия за повишен риск от възникване и бързо разпространение на горски пожари.

Температурите ще останат без съществена промяна до 35°C в повечето континентални райони, локално до 36°C, а по островите между 33 и 34°C, като на места в Додеканезите се очакват до 35°C.