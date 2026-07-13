Огромен горски пожар край Париж блокира жп линии и магистрали (Видео, снимки)

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Мащабен горски пожар избухна в района на Париж в неделя. Френските власти изпратиха два специализирани самолета за гасене на огъня. Пожарът предизвика сериозни затруднения в движението по магистралите в района, както и по високоскоростната железопътна линия към югоизточната част на страната.

Инцидентът доведе до сериозни задръствания в разгара на натоварения летен уикенд и допълнително усложни ситуацията в район, който вече е засегнат от тежка гореща вълна, пише turkiyetoday.

Пожарът, определен от властите като „изключително силен" и с „безпрецедентен мащаб", избухна в късния следобед в гората Фонтенбло, разположена на около 60 километра югоизточно от Париж. Някога кралско ловно стопанство, днес районът е известен със своите живописни села и природни забележителности. Мащабен горски пожар край Париж КАДЪР: X/@PulseOrbit

До ранните часове на понеделник огънят вече обхванал около 800 хектара и продължава да се разпространява. Заради пожара беше частично затворена магистрала A6 – основната пътна артерия, свързваща северната и южната част на Франция.

С настъпването на нощта самолетите за гасене на пожари бяха принудени да прекратят полетите си. Около 15 жилища са евакуирани в близкото село Воду, а пожарникарите защитаваха още няколко населени места, съобщиха от противопожарната служба на департамента Сен е Марн.

По думите на ръководителя на операцията Оливие Компта, ако самолетите не участвали в гасенето, щяло да се наложи евакуацията и на други населени места.

Около 400 пожарникари се борят с пламъците, които избухнаха малко преди националния празник на Франция – 14 юли, и в началото на първия голям уикенд от летния отпускарски сезон. Огромен горски пожар край Париж СНИМКА: X/@Ad_Vitam44_

Пожарът предизвика сериозни затруднения в движението по магистралите в района, както и по високоскоростната железопътна линия към югоизточната част на страната. Ерик Брокарди от Националната федерация на френските пожарникари заяви, че за първи път самолети за гасене на пожари са прехвърлени от традиционно по-горещия и сух юг на Франция, за да се справят с пожар в района на Париж.

В операцията участват още два противопожарни хеликоптера и самолет за наблюдение. „Основната ни цел е да спасим човешки животи и имущество", подчерта Брокарди.

Френската железопътна компания SNCF съобщи, че към 18:00 ч. местно време в неделя закъсненията на влаковете, пристигащи и заминаващи от парижката гара „Гар дьо Лион", достигат до шест часа.

Парижкият регион, както и голяма част от Франция, преживява третата гореща вълна от май насам, което значително увеличава опасността от горски пожари.

Трите последователни горещи вълни доведоха до рекордни температури в редица европейски държави и според предварителни оценки са причинили хиляди допълнителни смъртни случаи в Белгия, Великобритания, Франция и Испания.

Според групата учени World Weather Attribution екстремните горещини през юни биха били „практически невъзможни" без влиянието на климатичните промени. И други европейски държави отчетоха рекордно високи средни температури.

Във Франция жегите принудиха властите временно да спрат работата на три атомни електроцентрали. Организаторите на колоездачната обиколка „Тур дьо Франс" също съкратиха неделния етап с 30 километра, след като температурите по трасето доближиха 40 градуса по Целзий.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес съобщи, че от началото на годината горските пожари вече са унищожили 17 000 хектара. След окончателното обобщаване на данните площта вероятно ще достигне 25 000 хектара – два пъти повече в сравнение със същия период на 2025 г.

🚨 #BREAKING Massive forest fire raging near Fontainebleau 60km from Paris with limited initial response



France struggling with emergencies while resources stretched thin from endless proxy commitments pic.twitter.com/LtZvp5epc3 — HUSSEIN (@PulseOrbit) July 12, 2026

🚨 #BREAKING Massive forest fire raging near Fontainebleau 60km from Paris with limited initial response



France struggling with emergencies while resources stretched thin from endless proxy commitments pic.twitter.com/LtZvp5epc3 — HUSSEIN (@PulseOrbit) July 12, 2026