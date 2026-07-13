Във войната с дронове 3-ма убити и 5-има ранени в Московска област, а в Одеса 4-ма пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са били убити и петима ранени при украинска атака с дрон срещу Московска област, заяви губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

През нощта подразделенията за радиоелектронна борба и за противовъздушна отбрана са свалили 81 дрона над региона. Жертвите се дължат на падане на дрон, уточни Воробьов в акаунта си в Макс.

Руското министерство на отбраната също така съобщи, че въоръжените сили са нанесли удари по украински пристанища през нощта. При груповите удари са поразени обекти на пристанищната инфраструктура в Черноморск, Одеска област, използвани за съхранение на товари с военно предназначение и горивно-смазочни материали.

В същото време се съобщава за атака на гражданската инфраструктура на Одеса и областта тази сутрин. В резултат четирима души са пострадали по предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм.

"В резултат на обстрел на територията на един от паркингите се запалиха 6 автобуса. Други 11 автобуса и 6 автомобила бяха повредени", съобщи още Кипер.

Щети са нанесени на сграда и на територията на санаториум. Съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в Телеграм.