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Във войната с дронове 3-ма убити и 5-има ранени в Московска област, а в Одеса 4-ма пострадали

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Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

Трима души са били убити и петима ранени при украинска атака с дрон срещу Московска област, заяви губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС и Ройтерс. 

През нощта подразделенията за радиоелектронна борба и за противовъздушна отбрана са свалили 81 дрона над региона. Жертвите се дължат на падане на дрон, уточни Воробьов в акаунта си в Макс.

Руското министерство на отбраната също така съобщи, че въоръжените сили са нанесли удари по украински пристанища през нощта. При груповите удари са поразени обекти на пристанищната инфраструктура в Черноморск, Одеска област, използвани за съхранение на товари с военно предназначение и горивно-смазочни материали.

В същото време се съобщава за атака на гражданската инфраструктура на Одеса и областта тази сутрин. В резултат четирима души са пострадали по предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм.

"В резултат на обстрел на територията на един от паркингите се запалиха 6 автобуса. Други 11 автобуса и 6 автомобила бяха повредени", съобщи още Кипер.

Щети са нанесени на сграда и на територията на санаториум. Съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в Телеграм.

Дронове Снимката е илюстративна, източник: Getty Images

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