Заподозрени за обира на Лувъра: Поръчителят искаше повече

Двама мъже, заподозрени, че са откраднали бижута на стойност 88 млн. евро от Лувъра в Париж през октомври миналата година, са заявили пред разследващите, че предполагаемият организатор на обира е останал разочарован от плячката, защото смятал, че „са могли да вземат повече".

Френският вестник Le Monde цитира протоколи от разпитите на двамата заподозрени пред разследващи съдии, които хвърлят нова светлина върху дръзкия обир, предизвикал световен отзвук и довел до оставката на директора на музея.

Според публикацията мъжете, идентифицирани като Абдулай Н. и Геламала А., твърдят, че са проникнали в галерията „Аполон" по поръчка на клиент, чието име отказват да разкрият от страх за безопасността на семействата си.

Двамата са откраднали осем ценни бижута, сред които тиари, брошка, огърлици и обеци. По време на бягството обаче изпуснали инкрустирана със скъпоценни камъни корона, носена през XIX век от императрица Евгения – съпругата на Наполеон III, пише "Гардиън".

„Да, аз я изпуснах, падна от чантата ми", признал Абдулай Н., след като разследващите му показали снимка на сериозно повредената корона. „Това, което направихме, не беше правилно. Много е сериозно."

По думите му двамата предали останалите бижута на предполагаемия организатор, който „не бил доволен" от резултата.

„Той смяташе, че сме могли да вземем повече", казал Абдулай Н.

И двамата твърдят, че били наети едва два-три дни преди обира. Предварително им бил показан видеозапис, заснет в галерията, за да се запознаят с витрините, в които се съхранявали наполеоновите бижута.

„Задачата беше ясна – да счупим витрините и да вземем бижутата", разказал Абдулай Н.

Той обяснил, че изпитвал сериозни финансови затруднения и му било обещано възнаграждение между 15 000 и 20 000 евро, а евентуално и повече – в зависимост от стойността на откраднатото. По думите му мотивът на поръчителя бил чисто финансов – да препродаде ценностите.

„Знаех, че ще обирам Лувъра", признал той.

Геламала А. обаче заявил, че първоначално му било казано, че става дума за „бижутерски магазин в Париж", а не за най-посещавания музей в света.

„Никога нямаше да вляза там, ако знаех", заявил той и допълнил, че се бил съгласил срещу възнаграждение между 20 000 и 25 000 евро. Според показанията им двамата стигнали до балкон на първия етаж с помощта на мебелен асансьор, разбили прозорец на галерията „Аполон", проникнали в музея и започнали да режат стъклата на две витрини.

„Когато влязохме, нямаше никого. Беше тъмно, светеха само витрините. В далечината виждах охраната да се движи зад някаква врата", разказал Абдулай Н. Той допълнил, че били наясно, че разполагат с много малко време.

„Трябваше да вземем колкото се може повече бижута. Ако останем повече от три минути, знаем, че трябва да си тръгнем, иначе ще бъдем засечени. Според мен се забавихме твърде много", допълва той.

И двамата заподозрени заявяват, че не знаят какво се е случило с откраднатите бижута след това, но отказват да разкрият самоличността на предполагаемия организатор или на евентуални съучастници, тъй като се страхуват от отмъщение.

„Това не са хора, с които можеш да си играеш", казал Геламала А. Абдулай Н. също бил предпазлив: „Не са ме заплашвали директно, но получавах обаждания отвън, докато бях задържан. Казаха ми да си мълча."

Разследващите все още не са потвърдили дали двамата действително са извършили обира по поръчка на трето лице.