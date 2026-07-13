30 тона хуманитарна помощ изпрати Турция за Венецуела след двойното земетресение

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30 тона хуманитарна помощ е изпратила Турция за пострадалите от двойното земетресение във Венецуела, съобщи Анадолската агенция.

Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха ги над хиляда значително по-слаби.

Веднага след станалото Турция също така приоритетно изпрати на място най-подготвените си екипи, които са били на терен от първите часове след земетресенията.

„Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите по издирване и оказване на помощ на оцелелите".

Това каза министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил при посрещането на самолетите и с хуманитарната помощ на летище „Симон Боливар" в столицата Каракас.