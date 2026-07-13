ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сбогуваме се с космонавта Александър Александров (...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23214247 www.24chasa.bg

30 тона хуманитарна помощ изпрати Турция за Венецуела след двойното земетресение

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Двойното земетресение на 24 юни. Снимка: Twitter/@TReporta

30 тона хуманитарна помощ е изпратила Турция за пострадалите от двойното земетресение във Венецуела, съобщи Анадолската агенция.

Два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха Венецуела на 24 юни. Последваха ги над хиляда значително по-слаби.

Веднага след станалото Турция също така приоритетно изпрати на място най-подготвените си екипи, които са били на терен от първите часове след земетресенията.

„Благодарим на турските спасители, които работиха рамо до рамо с нас в операциите по издирване и оказване на помощ на оцелелите".

Това каза министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил при посрещането на самолетите и с хуманитарната помощ на летище „Симон Боливар" в столицата Каракас.

Двойното земетресение на 24 юни. Снимка: Twitter/@TReporta

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)