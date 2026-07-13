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БНТ: Руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов отпадат от 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия

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Патриарх Кирил КАДЪР: Екс/@nexta_tv

Руският патриарх Кирил и олигархът и бивш президент на "Лукойл" Вагит Алекперов отпадат от 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, съобщи БНТ. 

Днес европейските външни министри се събират в Брюксел, за да обсъдят стратегията за Черно море. Преди срещата върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас обясни, че се работи за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие и има открити въпроси.

Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна.

България се обяви против санкциите за руския патриарх и Алекперов. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел. Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

По-късно обаче министърът на отбраната Димитър Стоянов поясни, че страната ни няма да налага вето, но "изказва определени резерви за определени лица от този списък". 

Италия също се обяви против санкционирането на руския патриарх Кирил. Патриархът е близък съюзник на руския президент Владимир Путин и през годините многократно е защитавал войната в Украйна.

Одобрението на 21-ия пакет санкции от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли.

Патриарх Кирил КАДЪР: Екс/@nexta_tv

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