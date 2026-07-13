Над 800 хектара изгоряха при пожар на хърватския остров Корчула

Големият горски пожар, който избухна в събота на хърватския остров Корчула, вече е овладян. По последни данни огънят е изпепелил повече от 800 хектара, съобщи главният командир на хърватската пожарна служба Славко Туцакович пред националната телевизия ХРТ.

След извършен въздушен оглед е установено, че обстановката е стабилна. В района все още има отделни тлеещи огнища и дим, но те не застрашават населените места. В гасенето първоначално са били включени три противопожарни самолета, а след овладяването на ситуацията в готовност са останали самолет „Еър Трактор" и още една летателна машина, които при необходимост да подпомагат наземните екипи.

По думите на Туцакович първоначалните оценки за около 550 изгорели хектара са били коригирани след по-прецизен оглед от въздуха. Оказало се, че пожарът е обхванал с още 300–400 хектара повече, с което общата засегната площ надхвърля 800 хектара.

Командирът на пожарната служба посочи, че потушаването на стихията е било изключително трудно заради стръмния, скалист и труднодостъпен терен. Според него пожарът е започнал от две отделни огнища, причинени от удари на мълнии на разстояние около един-два километра едно от друго. Впоследствие те са се слели в един голям пожар заради промяната в посоката на вятъра.

Туцакович допълни, че през последните дни пожарникарите са се борили с няколко големи пожара в различни райони на Хърватия. Благодарение на добрата координация между наземните екипи и противопожарната авиация всички огнища са били поставени под контрол.

По официални данни през последните 48 часа пожарните служби в страната са реагирали на 262 произшествия с участието на 1531 огнеборци, пише БТА.

Главният командир предупреди, че очакваните високи температури и продължителната суша създават сериозен риск от възникването на нови пожари. Той призова гражданите да бъдат особено внимателни и да спазват противопожарните мерки, тъй като при подобни условия огънят може да измине повече от километър само за пет минути.