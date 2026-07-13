Парламентът на Северна Македония започва обсъждането на промени в кабинета на Мицкоски

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Парламентът на Северна Македония започва процедурата по гласуване на предложените от премиера Християн Мицкоски промени в правителството. Народните представители ще разгледат предложенията за освобождаване и назначаване на министри и заместник-министри, договорени между управляващите коалиционни партньори.

Сред предвидените промени е освобождаването на министъра на правосъдието Игор Филков от партията ЗНАМ. За негов наследник е предложен Йетон Шасивари от албанската коалиция ВЛЕН.

Предвижда се и министърът за междуобщностните отношения Иван Стоилкович да напусне настоящия си пост и да поеме Министерството на местното самоуправление. Досегашният министър Златко Перински е предложен за директор на Фонда за здравно осигуряване.

Начело на Министерството на здравеопазването се очаква да застане Сашко Клековски, който в момента ръководи здравноосигурителния фонд. Той ще замени Азир Алиу от ВЛЕН.

Промени са предвидени и в Министерството на социалната политика. Фатмир Лимани ще бъде освободен, а мястото му ще заеме досегашният заместник-министър Гьоко Велковски от ВМРО-ДПМНЕ.

Нов министър на културата и туризма се предлага да стане Седат Сюлеймани от ВЛЕН, който ще наследи Зоран Лютков. Министерството за отношенията между общностите също ще бъде поето от представител на ВЛЕН, като за поста е номиниран Агон Ферати.

Сред предложените промени е и смяната на министъра на земеделието Цветан Трипуновски. За негов наследник е предложен Борче Серафимовски от ЗНАМ, който е завършил висшето си образование и е защитил докторска степен в България.

Предвижда се и смяна на министъра без портфейл, като Шабан Салиу ще бъде заменен от Ерджан Демир от ВМРО-ДПМНЕ.

Общо рокадите обхващат около една трета от състава на кабинета. След приемането им управляващата коалиция планира да включи в правителството и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО-ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение миналата седмица. По този начин мнозинството ще бъде подсилено с още един депутат.

Предлага се също премахването на длъжността вицепремиер и министър за добро управление, като неговите функции ще бъдат прехвърлени към кабинета на министър-председателя, пише БТА.

Очаква се премиерът Християн Мицкоски да представи мотивите за кадровите промени още в началото на парламентарното заседание. Според правилника дебатите могат да продължат до два дни, след което новите министри ще бъдат избрани с мнозинство от общия брой депутати. Изборът на заместник-министрите е насрочен за септември.

От опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) определиха промените като „политически театър" и „козметична рокада", която според тях не променя начина на управление, а цели единствено да прикрие неуспехите на настоящия кабинет.