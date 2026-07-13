Франция: Санкциите срещу Иран ще останат, докато Техеран не се откаже от ядрената си програма

Европейският съюз няма да отмени санкциите срещу Иран, докато страната не прекрати ядрената си програма, не се откаже от програмата си за балистични ракети и не спре действията, които дестабилизират Близкия изток. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

В интервю за телевизия Бе Еф Ем той подчерта, че санкциите ще останат в сила, докато иранското ръководство не се откаже от политиките, които според Париж представляват заплаха за региона и европейската сигурност.

„Няма да има никакво вдигане на санкциите срещу иранския режим, докато той не се е отказал от ядрената си програма, от революционния си проект, който дестабилизира региона, и от програмата си за балистични ракети", заяви Баро. Той допълни, че Техеран трябва да даде възможност на иранските граждани сами да определят бъдещето си.

По повод новото напрежение между Иран и Съединените щати френският външен министър отказа да определи ситуацията като възобновяване на войната. По думите му действащото споразумение е позволило прекратяване на бойните действия, възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и създаване на условия за преговори по ограничаване на иранската ядрена програма.

Баро призова всички страни да се придържат към договорения преговорен механизъм, като подчерта, че никоя от тях няма интерес от нова ескалация на конфликта, пише БТА.

Изявлението му идва на фона на нова размяна на удари между САЩ и Иран. След американски атаки Техеран отговори с удари срещу държави в региона, съюзници на Вашингтон. Това са най-мащабните военни действия между двете страни след примирието, постигнато на 8 април.