Франция привиква руския посланик заради кибератаки, засегнали 10 европейски страни

Франция ще извика руския посланик в Париж заради мащабна киберкампания, за която френските власти твърдят, че е организирана от Русия и е засегнала около десет европейски държави, сред които и Франция. Това съобщи външният министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

По думите му Париж ще наложи санкции срещу деветима души и четири организации, които според френските власти стоят зад кибератаките. Според Баро операцията е била организирана от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

Министърът заяви, че атаките са били насочени срещу държавни институции, компании и инфраструктурни оператори с цел събиране на разузнавателна информация или саботиране на ключови системи. Като пример той посочи железопътната инфраструктура в Полша.

Баро подчерта, че Франция разполага с капацитет да открива и неутрализира подобни заплахи и през последните години значително е укрепила защитата си срещу кибератаки, пише БТА.

По думите му страната разчита на едни от най-развитите механизми в Европа за противодействие на хибридни заплахи, включително на структури като службата „Виджинум" и Националната агенция за сигурност на информационните системи. Според министъра те играят ключова роля в защитата срещу кибератаки и кампании за дезинформация, които могат да окажат влияние върху демократични процеси, включително избори.