Украинец е арестуван в Хърватия по подозрение за трафик на мигранти

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Хърватската полиция е задържала 43-годишен украински гражданин по подозрение, че е превозвал незаконно мигранти през територията на страната, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Мъжът е бил спрян около полунощ в петък при полицейска проверка в района на град Опртал в област Истрия. Той е управлявал автомобил с испанска регистрация, в който са пътували чуждестранни граждани, влезли нелегално в Хърватия.

Според полицията украинецът е транспортирал мигрантите към предварително уговорена дестинация срещу финансово възнаграждение.

След задържането му срещу него е образувано наказателно производство по подозрение за незаконно подпомагане на влизането, придвижването и пребиваването на чужденци в Хърватия, друга държава от Европейския съюз или страна от Шенгенското пространство, пише БТА.

От полицията уточняват, че чуждестранните граждани ще бъдат третирани съгласно разпоредбите на хърватския Закон за чужденците.