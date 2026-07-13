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Иран заплаши да прекрати изпълнението на протокола със САЩ

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Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Иран заяви, че няма да продължи да спазва договорения през юни протокол със Съединените щати, ако Вашингтон не изпълни задълженията си, включително ангажимента за прекратяване на военните действия. Това предаде Франс прес, като се позова на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

По време на пресконференция в Техеран Багаи заяви, че позицията на Иран остава непроменена.

„Всеки път, когато другата страна не изпълни задълженията си, ние не сме изпълнявали нашите. Ще продължим да действаме по същия начин", каза той.

Говорителят коментира и американския сенатор Линдзи Греъм, когото обвини в подкрепа на военни действия срещу Иран. Багаи го определи като „зловреден човек" и заяви, че иранският народ няма причина да скърби за него, пише БТА.

Междувременно няколко водещи на иранската държавна телевизия също изразиха в ефир одобрение след съобщенията за смъртта на американския сенатор.

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

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