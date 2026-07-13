Близо 1000 арестувани в Турция при акция срещу мрежи, свързани с ФЕТО

Турските власти са задържали 968 души при мащабна операция срещу организацията ФЕТО, която Анкара обвинява за опита за преврат от 15 юли 2016 г. Акцията е проведена едновременно в цялата страна, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи.
Операцията е извършена съвместно от структурите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието в навечерието на 10-годишнината от опита за преврат.
По думите на Чифтчи действията са насочени срещу предполагаеми структури на организацията, нейните тайни мрежи и свързани с нея лица. Най-много заподозрени са установени в Истанбул, Анкара и Измир, както и в други райони на страната.
Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че Турция не е забравила събитията от 15 юли 2016 г. и отдаде почит на загиналите и ранените при опита за преврат.
Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, починал през октомври 2024 г., че стои зад преврата. Гюлен и неговите последователи отхвърляха тези обвинения.
Според данни на турското Министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са били осъдени за предполагаеми връзки с ФЕТО. Повече от 11 000 от тях остават в затвора, а хиляди други са обект на текущи съдебни производства и разследвания, пише БТА.
Годишнината от опита за преврат ще бъде отбелязана с официални събития в Истанбул и Анкара, в които се очаква да участва и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.