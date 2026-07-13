Украински дронове са атакували 15 руски плавателни съда за една нощ

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Украински безпилотни апарати са поразили през изминалата нощ 15 руски плавателни съда в Азовско море, сред които седем танкера. Това съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

По думите му с последната атака броят на руските плавателни съдове, които са били поразени през последните осем дни, достига 105.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта са били свалени три крилати ракети Х-59/69 и 123 безпилотни летателни апарата, използвани при руски атаки срещу райони в северната, южната и източната част на Украйна.

Въздушната тревога в страната продължава, според украинските власти.

Междувременно руските сили са нанесли нови въздушни удари по Одеска област. По предварителни данни са ранени най-малко четирима души, пише БТА.

Началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак съобщи, че при атака срещу обект на транспортна компания са избухнали пожари, при които са унищожени няколко автобуса, а най-малко трима души са пострадали.