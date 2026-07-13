Африкански военнопленници искат да се върнат у дома - в Русия

Африканските военнопленници се превръщат в пешки в битката за влияние между Москва и Киев. Това пише "Политико", като цитира африкански военнопленници, които твърдят, че искат да се приберат в своя дом -Русия.

Военнопленникът от Демократична република Конго, заловен, докато се е сражавал за Русия в Украйна, заявява, че бъдещето му е в Русия и се надява да бъде включен в размяна на пленници, която да го върне в страната, чиято армия е избрал да се присъедини.

„Имам семейство в Русия, защо да искам да се върна в Конго?", казва военнопленникът пред изданието.

„Украйна просто мисли, че ще се върнем обратно на война", добавя той.

За Киев мъже като Аватар са доказателство в геополитическия спор, който Украйна се опитва да води в Африка: че Москва привлича африкански граждани във войната си и ги използва като разменна монета и евтина жива сила.

„Руснаците лъжат за тази война — ние казваме истината", заявява Олександър Щерба, посланик на Украйна в Южна Африка. „Те искат кръвта на тази война да бъде повече африканска и по-малко руска. Казваме на африканците да не позволяват на Русия да ги използва като пушечно месо."

Но самите пленници усложняват това послание

В интервюта за изданието в украински център за задържане няколко африкански военнопленници отхвърлят твърденията на Киев, че са били подмамени да се сражават. Те казват, че съзнателно са подписали договори с руската армия и искат да бъдат разменени обратно с Русия, а не да бъдат върнати в Африка.

„Някои от нас са тук от две или повече години", казва египетски военнопленник с позивна Кайро. „Украйна ни определя като граждани на африкански държави и смятаме, че е защото не иска да ни позволи да се върнем в Русия. Всички искаме да се върнем", казва той.

Случаите им се превърнаха в един от най-видимите фронтове в по-широката борба между Русия и Украйна за влияние в Африка, където Москва има по-дълбоки дипломатически връзки, по-голяма мрежа от посолства и наследство от съветската епоха.

Украйна твърди, че Русия е вербувала близо 3000 граждани от 36 африкански държави след началото на пълномащабната инвазия, често чрез фалшиви обещания за работа. Интервютата с пленниците, проведени с украински представител, който наблюдава от разстояние, но не се намесва, показват колко трудно е да бъде доказана тази теза: няколко от мъжете в украински плен настояват, че са знаели точно за какво се записват.

„Не е вярно, че африканците са били измамени да влязат в руската армия", казва Аватар. „Когато подписваш договора, ти обясняват за работата. Това е просто работа."

Африканските бойци

В Африка пленниците се превърнаха в част от по-големия спор около войната на Русия: дали Москва набира доброволни бойци с доходоносни договори или използва уязвими хора, като им дава обещания, които ги отвеждат на фронта.

Много от тях са били убити, а стотици сега са военнопленници, задържани от Украйна в центрове в различни части на страната.

„Виждаме много опасна тенденция Русия да набира граждани на много африкански държави в армията на Кремъл", заяви украинският външен министър Андрий Сибиха пред журналисти по-рано тази година. „Това накара много правителства да потърсят нашата помощ за връщането на своите граждани."

В реч пред парламента на Кения през февруари лидерът на мнозинството Антъни Кимани Ичунгуа заяви, че над 1000 кенийци са били вербувани от руски агенти.

„Разследванията установиха съществуването на организирана транснационална мрежа за трафик на хора, която набира кенийски граждани с фалшиви обещания и ги изпраща в активни зони на конфликт в Русия", каза той.

Загуба на позиции

Битката за вербуване на бойци е само един фронт в по-широката кампания на Киев да противодейства на влиянието на Кремъл в Африка.

Преди това Украйна е имала само 10 посолства на континента, което значително е ограничавало възможностите ѝ да разпространява своята гледна точка и интереси. Сега страната има 18 посолства, но Русия също разширява присъствието си и вече разполага с 49.

До руската инвазия през 2022 г. Украйна не е поставяла Африка сред основните си дипломатически приоритети.

„След началото на пълномащабната инвазия изведнъж всички осъзнаха, че този огромен континент с бъдеще до голяма степен не разбира историята на Украйна, защото не я е чувал", казва Щерба. „И че в много случаи той е бил поле за руска пропаганда."

До момента това е битка, в която Украйна губи позиции. През 2022 г. единствената африканска държава, която гласува против резолюцията на ООН, осъждаща руската инвазия, беше Еритрея. Тази година шест африкански държави се противопоставиха на подкрепена от Украйна мярка, осъждаща руската агресия.

„Русия изгражда образа на Украйна като неонацистка държава, управлявана от расисти и привърженици на апартейда", заяви представител на украинското външно разузнаване. „Москва разпространява тези послания чрез пропагандни канали, университети и свързани с нея организации", добави той.

55-годишен гражданин на Гана, който иска да бъде представян само с позивната си Фючър, се надява Русия и Украйна в крайна сметка да разменят международните бойци, които се сражават на двете страни на конфликта.

„Ако Украйна наистина иска да бъде приятел с Африка, трябва да ни освободи в замяна на други чужденци, които се сражават за Киев", казва Фючър, докато военнопленниците излизат за цигарена почивка след обяда.