ЕС може да въведе общи правила за достъпа на деца до социалните платформи

Европейският съюз обмисля въвеждането на единни правила за възрастта, на която децата ще могат да използват социалните мрежи. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ експерти, консултирани от Комисията, препоръчват социалните платформи да останат недостъпни за деца под 13 години. Обсъжда се и вариант по-малките деца да получават ограничен достъп само под надзора на родители или учители и при определено време за използване.

Очаква се предложението да бъде представено след края на летния период.

„Единодушни сме, че трябва да определим начална възраст за достъп на децата до социалните мрежи", заяви Фон дер Лайен. Тя посочи, че според различни проучвания децата прекарват между четири и шест часа дневно пред електронни устройства, а много от тях са се сблъсквали с проблеми като нарушения на съня, депресивни състояния и излагане на вредно онлайн съдържание.

Председателят на ЕК отбеляза, че промяната на навиците в обществото изисква време, като сравни процеса с въвеждането на мерки като забраната за шофиране след употреба на алкохол и задължителното използване на предпазни колани.

Представено днес проучване на „Евробарометър" показва, че европейските граждани са силно обезпокоени от рисковете за децата в социалните мрежи. Най-големи опасения предизвикват кибертормозът и онлайн тормозът, посочени от 71% от анкетираните.

Сред другите основни притеснения са възможността за онлайн контакти с цел сексуална експлоатация на деца (70%), достъпът до вредно съдържание като насилие, самонараняване или екстремизъм (69%) и злоупотребата с лични данни на деца (69%). Около 60% смятат, че пристрастяващият дизайн на онлайн платформите също представлява сериозен риск.

Според изследването 63% от гражданите на ЕС подкрепят въвеждането на общи правила за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Проучването показва още, че две трети от пълнолетните европейци използват социални мрежи ежедневно, включително за получаване на информация и следене на политически събития, пише БТА.

Близо половината от анкетираните настояват за по-строги мерки срещу невярната или подвеждаща информация онлайн и за по-сериозни санкции при разпространение на незаконно съдържание.