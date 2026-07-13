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Трима моряци загинаха, а петима бяха ранени при руска атака с дронове край Одеса

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Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Трима членове на екипажа на чуждестранен търговски кораб са загинали, а други петима са ранени при сутрешна атака с дронове срещу Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

По думите му при обстрела е била засегната пристанищна инфраструктура. Акостирал търговски кораб под флага на Того, превозващ минерални торове, е бил ударен и е избухнал пожар.

„На ранените се оказва необходимата медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите", заяви Кипер в публикация в Telegram, цитиран от БТА.

Украинските власти определиха атаката като част от поредните руски удари по Одеска област.

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

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