КМГ: Пътувания, вдъхновени от литературата, пленяват младите китайци

Литературният туризъм отбелязва сериозен ръст в Китай, стимулиран от засиления интерес на младото поколение към културното наследство и новия петгодишен план на Държавния съвет за интеграция на културата и туризма.

Тенденцията се развива на фона на силни икономически показатели. Само през 2025 г. туристическата икономика на Китай е нараснала с 9,9%, което е над два пъти повече от средния световен ръст от 4,1%. Страната вече разполага с най-големия вътрешен туристически пазар в света.

Основни дестинации в страната са например Храмът на Земята в Пекин (свързан с писателя Шъ Тиешън), пешеходният маршрут „Следите на Лу Сюн" в Шанхай и историческата улица "Мачън" в Ханджоу (домът на известния древен поет Ли Цинджао). Литературната вълна оказва и сериозен регионален икономически ефект, превръщайки по-слабо известни селища като Шъндан в провинция Джъдзян, вдъхновение за писателя Ю Хуа, в нови туристически центрове.