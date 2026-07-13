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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23215474 www.24chasa.bg

Китайска ракета използва ново гориво, получено от втечнен природен газ

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската ракета „Чанджън-10Б" (Long March-10B) извърши успешен първи полет от космическата площадка в Хайнан, използвайки за първи път високочист метан (98,7%), извлечен от втечнен природен газ (LNG). Пробивът диверсифицира доставките на гориво за търговската космическа индустрия в страната.

Двустепенната ракета за многократна употреба е с диаметър 5 метра и е изградена изцяло с местни компоненти. Горивото от течен кислород и метан, рафинирано от над 1000 тона LNG, намалява разходите за съхранение и транспорт с 40% в сравнение с течния водород. Това прави технологията икономически ефективна и нисковъглеродна алтернатива за чести търговски стартове.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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