Китайска ракета използва ново гориво, получено от втечнен природен газ

Китайската ракета „Чанджън-10Б" (Long March-10B) извърши успешен първи полет от космическата площадка в Хайнан, използвайки за първи път високочист метан (98,7%), извлечен от втечнен природен газ (LNG). Пробивът диверсифицира доставките на гориво за търговската космическа индустрия в страната.

Двустепенната ракета за многократна употреба е с диаметър 5 метра и е изградена изцяло с местни компоненти. Горивото от течен кислород и метан, рафинирано от над 1000 тона LNG, намалява разходите за съхранение и транспорт с 40% в сравнение с течния водород. Това прави технологията икономически ефективна и нисковъглеродна алтернатива за чести търговски стартове.