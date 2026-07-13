Великобритания удари руски структури за кибероперации

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Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу руски кибермрежи, които според Лондон стоят зад опити за разпространяване на хаос и разделение в Европа, съобщи Ройтерс.

Новите мерки са насочени срещу 24 физически и юридически лица, обвинени в участие в деструктивни хибридни и кибероперации. Сред тях са и киберпрестъпници, свързани с прокси мрежи, за които британските власти твърдят, че имат връзки с руските разузнавателни служби.

В санкционния списък са включени и трима високопоставени служители на Главното разузнавателно управление (ГРУ) – Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касяненко. Според британското правителство те са участвали в ръководенето на операции на ГРУ, свързани с кибернетични и хибридни заплахи, пише БТА.

Лондон заяви, че новите санкции са част от усилията за противодействие на дейности, които според британските власти целят да подкопаят сигурността и стабилността в Европа.