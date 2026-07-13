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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23215495 www.24chasa.bg

Китайски медицински екип предостави безплатни здравни услуги в Танзания

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

35-ият китайски медицински екип в Занзибар проведе съботна акция за безплатна медицинска помощ, осигурявайки консултации на около 200 местни жители в различни специалности.

Събитието, част от инициативата на Китай „100 медицински екипа в 1000 села", предложи диагностика и лечение на често срещани заболявания. Екипът разпространи и двуезични здравни материали на английски и суахили. Здравното обучение бе фокусирано върху превенцията на тропически инфекции и управлението на хронични състояния.

Дуа Муса, представител на Министерството на здравеопазването на Занзибар, похвали инициативата за осигуряването на професионални здравни грижи на място, което спестява на жителите пътуването на дълги разстояния.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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