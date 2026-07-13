КМГ: Лицензирането на иновативни лекарства в Китай достигна около 110 милиарда долара за първите шест месеца на годината

Към 30 юни в Китай са сключени общо 81 сделки за лицензиране на иновативни лекарства, като общата им стойност възлиза на около 110 млрд. долара. Тази стойност представлява 80% от общата стойност в сектора за цялата 2025 година. Това показват последните официални данни на Държавната агенция за надзор на лекарствата.

Статистиката показва, че през първото полугодие на тази година сделките за лицензиране на иновативни лекарства в Китай обхващат 10 терапевтични области. Основните компании в сектора са от 20 различни държави и района, в това число САЩ, Великобритания, Франция и Италия. Броят на новите лекарства, които се разработват в Китай, съставлява около 30% от световния обем, поставяйки страната на второ място в света, а иновационната ефективност на китайската фармацевтична индустрия е сред водещите на международния пазар.