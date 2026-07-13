ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ивкова: Сезирах директора на Световната з...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23215505 www.24chasa.bg

КМГ: Лицензирането на иновативни лекарства в Китай достигна около 110 милиарда долара за първите шест месеца на годината

КМГ

968
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Към 30 юни в Китай са сключени общо 81 сделки за лицензиране на иновативни лекарства, като общата им стойност възлиза на около 110 млрд. долара. Тази стойност представлява 80% от общата стойност в сектора за цялата 2025 година. Това показват последните официални данни на Държавната агенция за надзор на лекарствата.

Статистиката показва, че през първото полугодие на тази година сделките за лицензиране на иновативни лекарства в Китай обхващат 10 терапевтични области. Основните компании в сектора са от 20 различни държави и района, в това число САЩ, Великобритания, Франция и Италия. Броят на новите лекарства, които се разработват в Китай, съставлява около 30% от световния обем, поставяйки страната на второ място в света, а иновационната ефективност на китайската фармацевтична индустрия е сред водещите на международния пазар.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)