КМГ: МВнР: Световната конференция за изкуствен интелект 2026 ще се проведе от 17 до 20 юли в Шанхай

На 13 юли говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен съобщи, че Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект ще се проведат от 17 до 20 юли в Шанхай. Форумите ще преминат под мотото „Интелигентни партньори създават бъдещето".

Китай е отправил покани до държавни представители, учени, представители на бизнеса и ръководители на международни организации от цял свят да участват в събитието. Лин Дзиен подчерта, че Пекин очаква форумът да се превърне в платформа за укрепване на взаимното доверие, постигане на консенсус и разширяване на международното сътрудничество. По думите му целта е съвместно да бъде насърчено сигурното, безопасно и добре регулирано развитие на изкуствения интелект, така че конференцията да се превърне във важен етап в глобалното развитие на технологията.