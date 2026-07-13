Сега се намирам в технологична зона Наншан в град Шънджън. Познайте за какво служи тази малка раница? Нарича се екзоскелет. Когато го облечете, изкачването на планина става като ходене по равен терен, а дори може да помогне на хора с увреждания на краката да започнат отново да ходят. Днес ще ви запозная с този „моторен партньор"!
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23215546 www.24chasa.bg
Технологична зона Наншан в град Шънджън
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.