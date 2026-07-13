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Технологична зона Наншан в град Шънджън

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Сега се намирам в технологична зона Наншан в град Шънджън. Познайте за какво служи тази малка раница? Нарича се екзоскелет. Когато го облечете, изкачването на планина става като ходене по равен терен, а дори може да помогне на хора с увреждания на краката да започнат отново да ходят. Днес ще ви запозная с този „моторен партньор"!

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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