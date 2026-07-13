Сега се намирам в технологична зона Наншан в град Шънджън. Познайте за какво служи тази малка раница? Нарича се екзоскелет. Когато го облечете, изкачването на планина става като ходене по равен терен, а дори може да помогне на хора с увреждания на краката да започнат отново да ходят. Днес ще ви запозная с този „моторен партньор"!