ЕС налага санкции на руски структури заради кибершпионски операции в Европа

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Европейският съюз въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, обвинени в участие в продължителна кампания за кибершпионаж срещу европейски държави, съобщи Асошиейтед прес.

Под ограничения попадат деветима души и четири организации, за които се твърди, че са свързани с мрежа за онлайн шпионаж, насочена срещу правителства в ЕС и операции по саботаж на критична инфраструктура, извършвани от 2010 г. насам.

Според Европейския съвет санкционираните лица и структури са допринесли за действия, насочени към дестабилизиране на Европейския съюз, неговите държави членки и международни партньори.

Европейските власти посочват, че кибератаки и шпионски операции са били извършвани в най-малко девет страни, сред които Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.

ЕС заяви, че руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) контролира редица групи, свързвани с киберзаплахи, и ръководи широк спектър от злонамерени онлайн дейности, които според Брюксел стават все по-сериозни, пише БТА.

Някои европейски държави обвиняват Москва, че използва кибератаки, дезинформация и пропагандни кампании с цел влияние върху политически процеси и избори в Европа.