Иракска двойка получи присъда в Германия за поробване на момичета язиди

Висшият регионален съд в Мюнхен осъди иракска двойка за поробването на две момичета от етническата общност на язидите и за участие в терористичната организация „Ислямска държава", съобщи ДПА.
Мъжът беше признат за виновен в съучастие в геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството и получи доживотна присъда. Съпругата му беше осъдена на девет години и половина затвор.
Според обвинението двойката е придобила двете момичета – на 5 и 12 години – в Ирак през 2015 и 2017 г. Те са били държани в плен в продължение на години, като са били подлагани на принудителен труд, сексуално насилие и изтезания, преди да бъдат предадени на други членове на „Ислямска държава".
По време на процеса прокурорите определиха действията на обвиняемите като изключително жестоки и посочиха, че те са били част от усилията на групировката да унищожи язидската общност.
30-годишната жена заяви пред съда, че съжалява за действията си, докато съпругът ѝ отказа да направи изявление преди произнасянето на присъдата, пише БТА.
През 2023 г. Германия официално призна за геноцид престъпленията, извършени от „Ислямска държава" срещу язидите в Ирак и Сирия през 2014 г. Хиляди представители на религиозната общност бяха убити, а много други станаха жертви на трафик, сексуално насилие и други форми на жестоко отношение.