Иракска двойка получи присъда в Германия за поробване на момичета язиди

Висшият регионален съд в Мюнхен осъди иракска двойка за поробването на две момичета от етническата общност на язидите и за участие в терористичната организация „Ислямска държава", съобщи ДПА.

Мъжът беше признат за виновен в съучастие в геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството и получи доживотна присъда. Съпругата му беше осъдена на девет години и половина затвор.

Според обвинението двойката е придобила двете момичета – на 5 и 12 години – в Ирак през 2015 и 2017 г. Те са били държани в плен в продължение на години, като са били подлагани на принудителен труд, сексуално насилие и изтезания, преди да бъдат предадени на други членове на „Ислямска държава".

По време на процеса прокурорите определиха действията на обвиняемите като изключително жестоки и посочиха, че те са били част от усилията на групировката да унищожи язидската общност.

30-годишната жена заяви пред съда, че съжалява за действията си, докато съпругът ѝ отказа да направи изявление преди произнасянето на присъдата, пише БТА.

През 2023 г. Германия официално призна за геноцид престъпленията, извършени от „Ислямска държава" срещу язидите в Ирак и Сирия през 2014 г. Хиляди представители на религиозната общност бяха убити, а много други станаха жертви на трафик, сексуално насилие и други форми на жестоко отношение.