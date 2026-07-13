Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна

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Германия предоставя финансова подкрепа на Украйна за закупуването на 50 000 бойни дрона, съобщиха представители на отбранителната индустрия, цитирани от Ройтерс.

Поръчката е сред най-големите доставки на безпилотни летателни апарати за Украйна, финансирани от западна държава.

Украинските въоръжени сили активно използват дронове във войната с Русия, като безпилотните системи се превърнаха в ключов елемент от бойните действия. Страната произвежда милиони дронове годишно и ежедневно извършва множество атаки с такива апарати.

Финансираната от Германия поръчка включва дронове „Шрайк" (Shrike), произвеждани от украинската компания „Скайфол" (SkyFall), с интегриран софтуер от американската отбранителна технологична фирма „Аутерион" (Auterion).

Тези безпилотни апарати с управление от първо лице (FPV) могат автономно да проследяват и поразяват движещи се цели в крайната фаза на полета.

Главният изпълнителен директор на „Аутерион" Лоренц Майер съобщи, че стойността на договора е около 90 милиона евро и е финансиран от европейска държава. По думите му част от дроновете вече са доставени на Украйна, а останалите се очаква да бъдат изпратени до края на годината.

От „Скайфол" потвърдиха участието на Германия в поръчката, но отказаха да предоставят допълнителни подробности. Германското министерство на отбраната също не коментира информацията поради съображения за сигурност.

Дроновете „Шрайк" се използват от украинската армия от 2023 г. и са сред по-достъпните безпилотни системи. Версията „Шрайк 10-Ф", разработена съвместно със сътрудничеството на британската компания „Скайкътър" (Skycutter), зае първо място в първи етап от американски изпитания за избор на бойни дронове.

По данни на „Аутерион" компанията подпомага доставката на около 100 000 дрона за Украйна през тази година в партньорство с различни производители и с финансова подкрепа от няколко западни държави, пише БТА.

Великобритания също обяви през юни планове да предостави на Украйна 150 000 дрона през 2026 г. като част от по-широк пакет военна и финансова помощ.