Германия финансира доставката на 50 000 бойни дрона за Украйна

Германия предоставя финансова подкрепа на Украйна за закупуването на 50 000 бойни дрона, съобщиха представители на отбранителната индустрия, цитирани от Ройтерс.
Поръчката е сред най-големите доставки на безпилотни летателни апарати за Украйна, финансирани от западна държава.
Украинските въоръжени сили активно използват дронове във войната с Русия, като безпилотните системи се превърнаха в ключов елемент от бойните действия. Страната произвежда милиони дронове годишно и ежедневно извършва множество атаки с такива апарати.
Финансираната от Германия поръчка включва дронове „Шрайк" (Shrike), произвеждани от украинската компания „Скайфол" (SkyFall), с интегриран софтуер от американската отбранителна технологична фирма „Аутерион" (Auterion).
Тези безпилотни апарати с управление от първо лице (FPV) могат автономно да проследяват и поразяват движещи се цели в крайната фаза на полета.
Главният изпълнителен директор на „Аутерион" Лоренц Майер съобщи, че стойността на договора е около 90 милиона евро и е финансиран от европейска държава. По думите му част от дроновете вече са доставени на Украйна, а останалите се очаква да бъдат изпратени до края на годината.
От „Скайфол" потвърдиха участието на Германия в поръчката, но отказаха да предоставят допълнителни подробности. Германското министерство на отбраната също не коментира информацията поради съображения за сигурност.
Дроновете „Шрайк" се използват от украинската армия от 2023 г. и са сред по-достъпните безпилотни системи. Версията „Шрайк 10-Ф", разработена съвместно със сътрудничеството на британската компания „Скайкътър" (Skycutter), зае първо място в първи етап от американски изпитания за избор на бойни дронове.
По данни на „Аутерион" компанията подпомага доставката на около 100 000 дрона за Украйна през тази година в партньорство с различни производители и с финансова подкрепа от няколко западни държави, пише БТА.
Великобритания също обяви през юни планове да предостави на Украйна 150 000 дрона през 2026 г. като част от по-широк пакет военна и финансова помощ.